A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com cinco editais abertos para seleção de professores substitutos. As vagas são destinadas às faculdades de Enfermagem, Farmácia, Letras e Medicina, e ao Instituto de Ciências Humanas (ICH) – todas no campus Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo a instituição, todas as seleções são regidas pelo Edital nº 44/2018, que estabelece as condições gerais para realização de processos seletivos simplificados para contratação de professor substituto. As vagas são para regime de trabalho de 40 horas semanais.

Veja as vagas abaixo:

Enfermagem

De acordo com a UFJF, é oferecida uma vaga para o Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem, regida pelo Edital nº 121/2019, com área de atuação em Enfermagem em Saúde Coletiva I, Enfermagem Saúde Coletiva II, Enfermagem Saúde da Mulher, Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Enfermagem, das 8h às 12h e de 13h às 18h.

Farmácia

A vaga para a Faculdade de Farmácia é para o Departamento de Ciências Farmacêuticas e é regida pelo Edital nº 122/2019. Tem como área de concentração Cosmetologia, Biofarmácia, Estágio em Prática em Manipulação e Dispensação Ambulatorial e Hospitalar, e Estágio em Indústria Farmacêutica.

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Farmácia, entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, das 8h às 12h e de 13h às 19h.

Letras

O Departamento de Letras (Edital nº 123/2019) da faculdade homônima oferece uma vaga, com área de atuação em Literatura Brasileira e Literatura Hispânica.

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Letras, entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro, das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Medicina

Já o Edital nº 124/2019 oferece uma vaga no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, com área de concentração em Patologia Geral, Patologia Processos Gerais e Patologia de Órgãos e Sistemas.

Os interessados devem se inscrever, pessoalmente, na Secretaria da Faculdade de Medicina, entre os dias 27 de agosto e 6 de setembro, das 8h às 18h.

Instituto de Ciências Humanas (ICH)

Por sua vez, o Edital nº 125/2019 visa ao preenchimento de uma vaga no Departamento de Turismo do ICH, com área de atuação em Patrimônios Culturais e Turismo, Fundamentos do Lazer, Abordagens Teóricas do Turismo e Gestão de Atrativos Culturais. As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na Secretaria do Instituto, entre os dias 26 e 30 de agosto, das 8h às 19h.

Outras informações podem ser obtidas com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) pelo telefone (32) 2102-3930 ou na página de concursos.