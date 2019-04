Tem início nesta quarta-feira (17) o período para inscrições para concurso público destinado à contratação de 10 professores efetivos na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Há oportunidades nos departamentos de Administração e Economia, Ciência da Computação, Ciências Florestais, Engenharia, Direito e Ciências da Saúde.

De acordo com a UFLA, os interessados devem se inscrever exclusivamente via internet, no site da PRGDP, até o dia 17 de junho. Para o cargo de Professor Auxiliar, é cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 90; para Professor Adjunto, de R$ 240. O pagamento deve ser efetuado até o dia 18, por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição. Há oito vagas para Professor Adjunto Nível 1 e duas para Professor Auxiliar Nível 1.

A Universidade recomenda que, antes de efetuar a inscrição, o candidato acesse o edital, certifique-se de que atende todos os requisitos do concurso e, só assim, registre o aceite às normas. O procedimento é condição necessária para ter acesso ao formulário.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva. A remuneração inicial é composta por vencimento básico mais retribuição por titulação. A legislação vigente também prevê o pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

A lista de candidatos inscritos será divulgada a partir de 25 de junho, no site da PRGDP.

Processo seletivo

O concurso para todas as áreas constará de:

- prova escrita, eliminatória, no valor de 100 pontos;

- prova didática, eliminatória, no valor de 100 pontos;

- prova de defesa do Plano de Trabalho, classificatória, no valor de 100 pontos;

- prova de títulos, classificatória, no v! alor de 100 pontos.

As provas serão realizadas no câmpus da UFLA, a partir de 15 de julho. Os dias, horários e locais, bem como a composição da banca examinadora, serão divulgados, oficialmente, no site da PRGDP a partir de 3 de julho.

Ainda segundo a UFLA, não será emitido comprovante definitivo de inscrição, sendo de responsabilidade do candidato informar-se sobre as datas, horários e locais de prova.

Resultado

A divulgação do resultado do concurso será realizada em sessão pública, marcada pelo presidente da banca examinadora e informada à PRGDP, por meio de memorando.

O resultado final do concurso será publicado no site da PRGDP, no primeiro dia útil subsequente à realização da sessão pública de apuração, condicionado ao recebimento, pela PRGDP, da documentação entregue pela banca.

O prazo de validade do concurso será de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.