A Faculdade de Educação da UFMG está com 23 vagas abertas para professores e tutores para o curso de especialização em Ensino de Ciências, oferecido pelo Centro de Ensino de Ciências e Matemática (Cecimig).

De acordo com a instituição, no caso da seleção para professor, são 17 vagas disponíveis. Os candidatos devem ser preferencialmente docentes concursados da Federal, em atividade ou aposentados. Serão aceitas inscrições de profissionais vinculados a outras instituições para a ocupação de vagas de remanescentes.

Os cadastros estão abertos até as 17h da próxima sexta-feira (21). Segundo a UFMG, eles devem ser feitas exclusivamente por meio do preenchimento de formulário disponível na página do Caed, ao qual deve ser anexada a documentação listada no item 6 do edital de seleção, que inclui carta de intenções e plano didático, reunidos num único arquivo, em formato PDF, com até 25MB.

A seleção será baseada na análise da documentação enviada pelo candidato e entrevista, conforme critérios e pontuação constantes nos anexos II a IV e nas datas previstas no anexo IV do mesmo edital.

Os interessados também devem ter disponibilidade de 20 horas semanais para se dedicar às atividades didáticas listadas no item 2 do edital de seleção e experiência mínima comprovada de três anos no magistério superior, para a bolsa de Professor Formador I, no valor de R$ 1300, ou experiência de pelo menos um ano no ensino superior e mestrado na área de educação em Ciências, para a bolsa de R$ 1100.

Os docentes selecionados serão responsáveis pela elaboração e proposta das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso.

Tutores

Já para a atuação de tutor, são seis vagas disponíveis. Conforme a UFMG, os tutores são responsáveis por auxiliar os alunos da especialização, e devem ser licenciados em Química, Física ou Ciências Biológicas, ter mestrado em Ensino de Ciências, Educação em Ciências ou Educação Tecnológica em Ciências, experiência profissional de pelo menos um ano como professor no ensino básico ou superior e disponibilidade de 20 horas semanais para desempenhar as atividades previstas no item 2 do edital de seleção.

As inscrições para o preenchimento das seis vagas devem ser feitas até as 17h de quarta-feira (19), pelo formulário disponível no site do Caed, ao qual devem ser anexados os documentos listados no item 6 do edital, que incluem currículo lattes e carta de intenções, em formato PDF, com até 25 MB.

A seleção será baseada na análise de currículo e de carta de intenções (primeira etapa) e em avaliação oral. Os selecionados receberão bolsa de R$ 765 mensais. O resultado final será divulgado no dia 21 de junho.

