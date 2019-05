A UFMG, por meio de seu Centro de Apoio à Educação a Distância (Caed/UFMG), tem 50 vagas abertas para professores orientadores em dois cursos de pós-graduação. As inscrições vão até os dias 10 e 11 de junho e os resultados serão divulgados em julho na página do Caed. As bolsas têm valores entre R$ 1.100 e R$ 1.300 mensais. Para se inscrever, basta clicar aqui.

Do total de vagas, 22 são para atuação na especialização em Gestão de Instituição Federais de Educação Superior (Gifes), que estão com as inscrições abertas até o dia 10 de junho. Já as outras 28 vagas são para seleção de professores orientadores da especialização em Projetos Sociais: Formulação e Monitoramento, que tem inscrições até o dia 11 de junho. As oportunidades são ofertadas pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os candidatos devem ser mestres ou doutores, ter experiência mínima de um ano como docente no ensino superior e disponibilidade para participar de reuniões com os coordenadores do curso no campus Pampulha, em Belo Horizonte.



Para mais informações os contatos são gifes.fae.ufmg@gmail.com e (31) 3409-7489.

