Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos subsequentes a serem ofertados em 2020 pelo Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao todo são 72 vagas, sendo 36 para o curso de Desenvolvimento de Sistemas e outras 36 para o curso de Biotecnologia.

As inscrições, que podem ser feitas exclusivamente pela internet, começaram na última terça-feira (6) e vão até as 17h do dia 13 de dezembro. A taxa a ser paga é de R$ 30. Segundo as informações da instituição de ensino, podem se inscrever candidatos que tenham concluído o ensino médio, ou que estejam no último ano dessa fase de ensino, e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2014 e 2019.

"A seleção utiliza a nota do exame para classificação dos candidatos. Metade das vagas é reservada para estudantes que fizeram o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados negros e indígenas e pessoas com deficiência", completa a UFMG.

Gratuitos, os cursos têm duração 18 a 24 meses e são ofertados no modo presencial, no período noturno. As informações completas sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital do concurso, que pode ser acessado na página da Comissão Permanente do Vestibular (Copeve).

