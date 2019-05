As atividades do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais da faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) seriam suspensas na noite desta segunda-feira (20) após uma suposta ameaça de tiroteio na unidade se espalhar entre alunos e professores. No entanto, a ameaça se tratava de uma imagem de um aluno e faria parte de um trabalho do curso de fotografia.

Segundo a assessoria da Faculdade de Belas Artes, a imagem acabou sendo mal interpretada e o aluno foi procurado para prestar esclarecimentos. Após uma reunião na faculdade, as aulas que seriam suspensas foram mantidas e as atividades no prédio seguem normalmente.

A polícia não chegou a ser acionada.