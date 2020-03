Quatro professores que viriam de Wuhan, na China, para ensinar mandarim a alunos da UFMG, tiveram as viagens canceladas. O motivo, conforme a universidade, é a proliferação do novo coronavírus. A doença, que até esta quinta-feira (12) matou mais de 4.200 pessoas em todo o mundo, surgiu justamente em Wuhan.

"Considerando que a pandemia do SARS-CoV-2 exige compromisso com a saúde pública, a UFMG está atenta às recomendações do Ministério da Saúde e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e agindo em consonância com as orientações e protocolos", destacou a instituição.

Os docentes chineses dariam aulas neste primeiro semestre. Com o cancelamento das viagens, professores que já estavam no Brasil foram remanejados para a continuidade das aulas, que são oferecidas em cursos de extensão.

A UFMG também disse que orientou que integrantes da instituição que estão em missão em algum dos países em alerta para o novo coronavírus antecipem o retorno ao Brasil. Neste semestre, 30 estudantes estrangeiros chegaram à universidade. "Os protocolos e recomendações estão sendo seguidos rigorosamente", garantiu.

Dados atualizados pelo Ministério da Saúde na manhã desta quinta-feira (12) revelam que o país tem 60 casos confirmados do novo coronavírus, sendo oito novos registros nas últimas 24 horas. Até o momento, Minas Gerais segue com um caso, de uma moradora de Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado.

