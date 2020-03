O pedido dos órgãos de saúde é efusivo para que a população fique em casa nos próximos dias para evitar a propagação do coronavírus. O objetivo é impedir a aglomeração de pessoas e forçar um isolamento social.



Pensando nesta nova realidade, um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desenvolveu um aplicativo chamado "Fica em Casa". A ferramenta apresenta um compilado de supermercados, padarias e serviços para que as pessoas possam acessar sem a necessidade de sair de suas residências para fazer compras.



“O nosso foco é sempre na preocupação com o coletivo. Fomos surpreendidos com o a propagação do coronavírus, que acabou colocando todo mundo em trabalho remoto. Fizemos o aplicativo em apenas dois dias depois de sugestões dos membros do grupo composto por estudantes e professores”, explicou Geane Alzamora, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Conexões Intermídia (NUCCON) da UFMG.

O aplicativo, que é compartilhado em arquivo PDF no WhatsApp, é dividido por segmentos. Há, por exemplo, um setor de “alimentação e mantimentos”, com uma lista de supermercados, padarias e orgânicos e hortifrúti. Na seção de “serviços e bem estar” é possível ter acesso a várias farmácias.



"É tudo muito prático. Basta o consumidor clicar no símbolo do estabelecimento desejado para começar a fazer as suas compras. "O objetivo é facilitar a vida de todo mundo, seja de quem está prestando serviço ou de quem está em casa precisando sair", destacou Alzamora.