Pesquisadores dos departamentos de Física e de Microbiologia da UFMG desenvolveram um método de diagnóstico para doenças virais, como covid-19, zika e dengue, baseado em combinação de espectroscopia óptica e inteligência artificial (IA). A plataforma PoLiVirUS compara células infectadas e amostras não infectadas. O pedido de patente foi registrado esta semana no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Um dos autores da pesquisa, o professor Juan Carlos González Pérez, do Departamento de Física da UFMG, explica que o método não diferencia propriedades físicas específicas, mas a IA é condicionada a diferenciar um conjunto de amostras entre aquelas infectadas e não. “A inteligência artificial é treinada com um grande conjunto de espectros de amostras de diagnóstico conhecido. Assim, aprende a distingui-las e se torna apta a processar os espectros de novas amostras”, explica.

“O pesquisador ajusta diferentes parâmetros da inteligência artificial até obter o melhor desempenho possível. A partir desse ponto, a IA está pronta para classificar novos dados nos tipos definidos no treinamento”, complementa González.

Segundo ele, a plataforma poderia ser utilizada sem preparação complexa de amostras, marcadores biológicos ou pessoal especializado. “A coleta de material é igual à realizada para o teste de RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction), swab nasal ou de orofaringe. É um processo rápido, seguro e muito pouco invasivo.”

A equipe do PoLiVirUS conta ainda com os pesquisadores Lídia Maria de Andrade e Paulo Henrique Amaral, residentes de pós-doutorado do Departamento de Física, além de Flávio Guimarães da Fonseca, docente do Departamento de Microbiologia da UFMG..

Abrangência

Ainda de acordo com González, a AI foi treinada para reconhecer a infecção por diferentes vírus, com nível de precisão geral de 81%. Ele indica que os resultados obtidos até agora são comparáveis aos do RT-PCR, considerado o “padrão-ouro” no diagnóstico da covid-19.

A expectativa é de que o método seja incorporado aos protocolos de atendimento a pacientes com sintomas de doenças virais no futuro, mas ainda não se sabe quando o procedimento já poderia ser implantado. “Em ciência não podemos predizer prazos finais, mas os resultados têm chegado de forma muito rápida e estamos bem otimistas”, diz González.

“Nosso teste é preciso, rápido, barato e poderia ser amplamente disponível em laboratórios de análises clínicas. Por não carecer de reagentes, não há gargalo de insumos. Acreditamos que a nossa metodologia tem um potencial enorme para ser adotada no âmbito nacional e inclusive internacional, especialmente por não ser restrita apenas a Covid-19”, finaliza o pesquisador.