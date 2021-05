A UFMG divulgou, nesta sexta-feira (7), os nomes dos selecionados na segunda chamada da lista de espera e em uma nova antecipação de entrada para os cursos de graduação. Veja aqui.

Conforme a universidade, os interessados precisam efetuar registro acadêmico on-line e upload (envio virtual) dos documentos obrigatórios a partir de hoje até a próxima terça-feira (11), na página Sisu UFMG. De acordo com a UFMG, o registro deve ser efetuado mesmo por candidatos que não concluíram o ensino médio em virtude do atraso do encerramento do ano letivo de 2020, provocado pela pandemia da Covid-19.

"Estudantes nessa condição poderão apresentar o certificado e o histórico escolar do ensino médio até 31 de agosto deste ano. Para isso, devem preencher termo de compromisso (veja modelo aqui) e acrescentá-lo ao upload dos documentos obrigatórios para registro acadêmico", informou, em nota.

O candidato que manifestou interesse em permanecer na lista de espera por uma vaga da graduação da UFMG, e que não tenha sido convocado nesta segunda chamada e na segunda antecipação de entrada, continua participando do processo, sem necessidade de formalizar nova manifestação de interesse.

Mais informações estão disponíveis na página Sisu UFMG e dúvidas sobre o processo podem ser encaminhadas para o e-mail duvidaregistro@drca.ufmg.br.

Reserva de vagas

Outra orientação é para selecionados na segunda chamada e antecipação de entrada para o primeiro período letivo de 2021, que concorreram em uma das modalidades de reserva de vaga para pessoa com deficiência ou autodeclarada negra (preta ou parda). Esses deverão se apresentar às bancas de verificação e validação e de heteroidenficação, na próxima quinta-feira (13), conforme escala de atendimento (veja aqui).

Segundo a instituição, o candidato que não puder comparecer por motivo relacionado à pandemia pode optar por não ingressar no semestre para o qual foi classificado. Ele deve preencher e enviar um formulário on-line para o e-mail dra@drca.ufmg.br.

Em Belo Horizonte, os candidatos serão recebidos no Centro de Atividades Didáticas em Ciências Naturais (CAD1), no campus Pampulha, e em Montes Claros, no no Instituto de Ciências Agrárias (ICA).

Interposição de recurso

Ainda nesta sexta-feira, a UFMG divulgou a lista dos candidatos da reserva de vagas classificados na chamada regular do Sisu 2021, para ingresso no primeiro período letivo, que tiveram matrículas confirmadas (1.032 candidatos) ou indeferidas (298 candidatos).

Quem teve a matrícula indeferida e tem interesse em recorrer deve realizar um cadastro até 10 de maio, conforme orientações disponíveis na página Sisu UFMG. As dúvidas relacionadas a esse procedimento devem ser encaminhadas para recurso@drca.ufmg.br.

