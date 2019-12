Já está disponível para consulta o edital da Universidade Federal de Minas Gerais para os candidatos que desejam concorrer a uma vaga nos cursos presenciais de graduação, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020. Todas as 6.309 vagas ofertadas pela Universidade serão preenchidas por candidatos selecionados nesta primeira edição anual do Sisu, para entrada nos dois períodos letivos de 2020.

O período para as inscrições, que deverão ser feitas no site www.sisu.mec.gov.br, terá início em 21 de janeiro e será encerrado às 23h59 de 24 de janeiro, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Para se inscrever, o candidato deverá ter realizado o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2019 e não ter zerado a prova de redação. O Sistema, inteiramente regido pelo MEC, classifica automaticamente os candidatos ao final do período de inscrição, levando em conta as opções de cursos e modalidades de vagas (ampla concorrência e reserva de vagas). A classificação e seleção dos candidatos serão realizadas por meio de chamadas regulares, divulgadas nas páginas www.sisu.mec.gov.br e www.ufmg.br/sisu.

Regulamento

No ato da inscrição no Sisu, o candidato deve optar pela modalidade de vaga – ampla concorrência ou reserva de vagas. Na modalidade reserva de vagas, deve ser egresso de escola pública, podendo concorrer também nos demais critérios: condição de renda, condição de cor/raça e condição de pessoa com deficiência. Das 6.309 vagas oferecidas pela UFMG, 3.152 serão para ampla concorrência e 3.157, reservadas.

Lista de espera

Com relação à lista de espera, há um edital específico na página www.ufmg.br/sisu e as mudanças introduzidas pelo MEC na edição do Sisu 2019 continuam valendo para esta primeira edição do Sisu 2020. Dessa forma, o estudante selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado. Assim, se o candidato for selecionado na chamada regular para uma vaga em qualquer instituição de educação superior participante do Sisu, mesmo que seja sua segunda opção, e ainda que não se matricule, não poderá participar da lista de espera.

Caso o candidato não seja selecionado na chamada regular, em nenhuma de suas opções, é considerado apto a participar da lista de espera. Até a edição 2018 do Sisu, o candidato só podia manifestar interesse na lista de espera para o curso de sua primeira opção. A partir de agora, embora só possa manifestar interesse em uma vaga, esta poderá ser a de primeira ou de segunda opções para as quais se inscreveu.

De acordo com o edital do MEC, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu na internet, no período de 29 de janeiro até as 23h59 de 4 de fevereiro.

Além do processo seletivo do Sisu, ingressa-se em cursos de graduação da UFMG por meio do Vestibular de Habilidades (331 vagas para Dança, Música, Teatro, entre outros) e processos específicos para Licenciatura em Educação do Campo (Lecampo), Formação Intercultural de Educadores Indígenas (Fiei) e Letras-Libras.

