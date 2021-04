A UFMG realizará, de 12 a 15 de abril, a primeira fase da matrícula dos estudantes veteranos de graduação. O processo poderá ser feito via aplicativo e versão web do Sistema Acadêmico de Graduação (Siga UFMG).

De acordo com a instituição, no primeiro dia de cadastro o requerimento de matrícula poderá ser feito exclusivamente pelo aplicativo do Siga UFMG, que deve ser baixado nas lojas Google Play ou Apple Store. De terça (13) a quinta (15), além do app, o aluno poderá fazer o requerimento pela versão web do Siga UFMG, que deve ser acessada pela plataforma MinhaUFMG. Conforme a universidade, o universitário deve preferencialmente usar o navegador Mozilla Firefox.

A UFMG também informou que os estudantes só poderão solicitar as disciplinas que desejam cursar depois de enviarem o "Questionário de avaliação de desempenho didático de docentes", que só pode ser preenchido pela versão web do sistema.

"Assim, aqueles que forem fazer sua matrícula pelo aplicativo de celular precisarão, antes, acessar a versão web do sistema para responder ao questionário", informou, em nota.

O calendário escolar da UFMG em 2021 pode ser consultado aqui.

Leia mais:

Câmara aprova, em primeiro turno, inclusão de igrejas como estabelecimentos essenciais em BH

Famosos e web se posicionam após discurso de mineiro sobre comentário racista no BBB21

Falsa enfermeira também teria vacinado moradores de prédio de luxo em BH