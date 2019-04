A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Grupo de Pesquisa de Intervenções em Nutrição (GIN), acaba de abrir 1000 vagas para o curso gratuito de qualificação profissional para a promoção da alimentação adequada e saudável na Atenção Básica. O público alvo é formado por nutricionistas, médicos e enfermeiros de todo o país que atuam nesta área.

Na modalidade de Ensino à Distância (EaD) e com duração de quatro meses e meio, o curso acontece do dia 6 de maio ao dia 17 de setembro. A carga horário é de 30 horas.

As inscrições podem ser feitas no site do Telessaúde da UFMG (clique aqui para acessar) até o dia 27 de abril para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal. Já para as regiões Sul e Sudeste do país as inscrições vão do dia 29 de abril a 4 de maio.

Durante as aulas, serão discutidos conceitos como alimentação adequada e saudável sob a perspectiva do Guia Alimentar para a População Brasileira, Educação em Saúde e Educação Alimentar e Nutricional, entre outros temas.

*(Fonte: Assessoria de Comunicação da Escola de Enfermagem da UFMG)

Leia mais:

Microsoft disponibiliza cursos profissionalizantes gratuitos em Minas

Alunos de Direito do Promove oferecem atendimento gratuito em BH