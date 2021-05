Até 4.613 novos estudantes de graduação são esperados pela UFMG para o início do primeiro período letivo de 2021 na próxima semana. Segundo a instituição, os alunos participarão de eventos transmitidos pelo YouTube (clique aqui) na segunda (17) e terça-feiras (18), que darão as boas-vindas aos calouros de Belo Horizonte e Montes Claros, no Norte de Minas.

De acordo com a UFMG, o total de estudantes esperados é soma dos selecionados nos processos do Sisu/UFMG (3.595), vestibular de habilidades (222), transferência e obtenção de novo título (776) e acolhidos/refugiados (20). Eles estão matriculados em 79 cursos. Ao todo, a UFMG oferece 91 formações, e os estudantes classificados para o segundo semestre também poderão acompanhar as atividades de recepção.

"Esse trabalho, iniciado há quase 94 anos, garante a solidez da nossa instituição e se reflete positivamente nas diversas avaliações às quais ela se submete constantemente", afirmou a reitora da instituição, Sandra Goulart Almeida Sandra. Ela acrescentou que a UFMG está entre as cinco melhores universidades da América Latina (segundo o ranking THE) e é a federal mais bem avaliada na mais recente edição de classificação do Inep/MEC.

Sandra ainda frisou que a pandemia provocou mudanças importantes na vida individual e coletiva, inclusive no modo de ensinar e aprender. "A UFMG adotou o ensino remoto emergencial, como forma de preservar vidas, e se prepara com muito esforço e carinho para, assim que possível, receber os estudantes em seus campi", disse.

Programação

Na manhã de segunda-feira, a partir das 9h, a reitora Sandra Regina Goulart Almeida e o vice-reitor Alessandro Moreira vão apresentar a UFMG aos estudantes as possibilidades de aproveitamento da presença na universidade, a importância de frequentar uma das instituições mais respeitadas no país e as mudanças promovidas para adaptação às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

O professor emérito Carlos Roberto Jamil Cury vai abordar, em palestra, aspectos da passagem "de amador a profissional" e o compromisso de retorno do aprendizado à sociedade. A primeira parte do programa será encerrada com apresentação do Grupo de Saxofones da UFMG e da Orquestra de Choro da UFMG.

À tarde, a partir das 14h, um seminário vai pôr em debate experiências, desafios e possibilidades de atuação no âmbito do ensino remoto emergencial e para além dessa modalidade. Na terça, 18, os calouros serão recepcionados pelas unidades a que estão vinculados.

Movimento estudantil

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) programou para terça-feira, às 14h, um encontro que vai recepcionar os novos alunos de graduação. O tema é "educação sob ataque".

Conforme a UFMG, ex-participantes do movimento estudantil vão compartilhar suas experiências na instituição, com o objetivo, segundo a coordenação da entidade, de motivar os calouros a envolver-se na luta, por exemplo, contra os cortes orçamentários que têm ameaçado o funcionamento pleno das universidades federais. A live será abrigada no canal do DCE no YouTube.

Seminários

Como parte da programação de recepção aos calouros, será realizado na segunda-feira o primeiro de três Seminários Integração Docente em 2021.

O objetivo dos encontros é o fortalecimento da cultura de planejamento e trabalho coletivo no cotidiano das unidades, por meio da articulação entre professores, estudantes e servidores técnico-administrativos, sempre na perspectiva do aprimoramento do ensino de graduação.

