Nos dias 28 e 29 deste mês, o Centro de Estudos Indianos da UFMG promove o seminário Espiritualidade, Saúde e Educação: o legado da Índia. O convidado especial é o mestre espiritual hindu Paramahamsa Sri Swami Vishwananda. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pela internet, clicando aqui.

Paramahamsa irá falar sobre o exercício dos ensinamentos védicos – espinha dorsal da cultura hindu – nos dias atuais. Ele une os ensinamentos védicos milenares e a atualidade, com o objetivo de ajudar as pessoas a perceberem o amor divino dentro de cada uma e de despertar a habilidade inata de expressar esse amor em suas vidas diárias.

Além da apresentação do mestre hindu, a programação também conta com diversas outras atividades como mesas-redondas, práticas de meditação, mantras e música, e pode ser acessada clicando aqui.

Todas as atividades do evento serão realizadas no CAD 1, no campus Pampulha da UFMG.

Fonte: UFMG

Leia mais:

Aperta, estica, puxa e cura: Yoga Massagem Ayurvédica é convite à entrega total