Estão abertas, até 11 de outubro, as inscrições para os processos seletivos do Colégio Técnico (Coltec), do Centro Pedagógico (CP) – 1º ano do ensino fundamental, e do Teatro Universitário (TU) da UFMG, campus Pampulha, para ingresso no primeiro semestre de 2020. As inscrições são exclusivamente via internet.

Dentre as formas de seleção, há prova escrita, prova de aptidão física e/ou sorteio. Cada processo tem suas peculiaridades e, por isso, deve ser acompanhado com atenção. Veja:

Colégio Técnico

O Coltec oferece vagas para ingresso na primeira série dos cursos Técnicos de Nível Médio Integrado. As vagas são distribuídas entre cinco cursos: técnico em eletrônica, técnico em desenvolvimento de sistemas, técnico em automação indústria, técnico em análises clínicas e técnico em química.

Ao todo, são ofertadas 180 vagas, divididas em 36 para cada um dos cursos, com reserva de vagas para: egressos de escola pública, pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas e pessoas com deficiência.

Para concorrer a uma das vagas definidas no edital do Processo Seletivo 2020, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou estar regularmente matriculado no último ano desse nível de ensino ou de curso equivalente. O valor da taxa de inscrição é de R$100,00.

O processo seletivo constará de uma prova escrita, com 60 questões de múltipla escolha, divididas em Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Matemática, Geografia, História Geral e do Brasil.

A prova será realizada no dia 24 de novembro, às 14h, com a duração de três horas e trinta minutos, no local a ser indicado no comprovante definitivo de inscrição. O resultado será divulgado a partir do dia 6 de dezembro, pela página da Copeve. Para mais informações sobre o Coltec, acesse o site http://www.coltec.ufmg.br.

Centro Pedagógico

Escola pública responsável pela oferta do ensino fundamental, o Centro Pedagógico adota como forma de ingresso dos alunos o sorteio de vagas. O candidato sorteado terá vaga garantida para o 1º ano e direito a cursar até o 9º ano do ensino fundamental, desde que conclua esse nível de ensino antes de completar 18 anos de idade.

Para o Processo Seletivo 2020, poderão concorrer crianças que nasceram entre 1º de abril de 2013 e 31 de março de 2014. A taxa de inscrição é de R$70,00. O comprovante definitivo de inscrição, onde constará o número de sorteio do candidato, será disponibilizado exclusivamente pela internet, na página da Copeve, a partir do dia 23 de outubro. A lista com a relação dos candidatos inscritos e os respectivos números de sorteio será divulgada no dia 29 de outubro.

O sorteio terá como base o resultado do concurso da Loteria Federal do dia 2 de novembro ou dos concursos subsequentes, caso seja necessário. Serão sorteadas 50 vagas, 47 para ampla concorrência e 3 para candidatos com deficiência para ingresso no 1º ano do ensino fundamental em tempo integral. O resultado será divulgado no dia 5 de novembro.

Para mais informações sobre o Centro Pedagógico acesse o site http://www.cp.ufmg.br.

Teatro Universitário

O curso técnico de formação de atores do Teatro Universitário oferta 22 vagas para candidatos que completaram 16 anos de idade até a data da matrícula e que estejam cursando, em concomitância externa, ou tenham concluído o ensino médio completo ou curso equivalente. O valor da taxa de inscrição é de R$100,00.

Conforme o edital do Processo Seletivo 2020, há reserva de vagas para: egressos de escola pública, pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capta, autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas e pessoas com deficiência. São 50% das vagas reservadas para candidatos que cursaram o ensino fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras e 50% para a ampla concorrência.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira constará de uma prova de aptidão física (teste individual e teste de improvisação), eliminatória e classificatória; na segunda etapa, os aprovados na fase anterior participarão de três provas práticas coletivas, uma prova oral no formato de debate coletivo e uma prova escrita, todas as provas classificatórias.

A primeira etapa será realizada no dia 19 de novembro, com o resultado divulgado no dia 22; as provas da segunda etapa ocorrerão nos dias 24 e 25 de novembro, com resultado a partir de 6 de dezembro. Os horários serão informados no comprovante definitivo de inscrição.

Mais informações pelos telefones: (31) 3409-7468 ou 3409-4749 ou pelo e-mail: secretaria-tu@ebap.ufmg.br.

De acordo com a UFMG, Coltec, Centro Pedagógico e Teatro Universitário são unidades da Escola de Educação Básica e Profissional da instituição (EBAP/UFMG). Todo o processo seletivo ocorre sob responsabilidade da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) da universidade.