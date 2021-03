Quase 2 mil casos de Covid-19 foram registrados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. Na manhã desta segunda-feira (8), mais 1.999 notificações foram confirmadas e computadas no boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Um ano após a primeira confirmação no Estado, em 8 de março do ano passado, 924.572 mineiros já se infectaram pelo novo coronavírus e todos os 853 municípios já tiveram registros da doença.

O número de óbitos ocasionados pela Covid chegou a 19.548 nesta segunda. Segundo dados do levantamento, 25 mortes foram confirmadas em apenas um dia. Do total, 56% eram homens e 44%, mulheres. Destes, 72% apresentavam comorbidades. Ao todo, 778 cidades já tiveram mortes.

Os recuperados da enfermidade somam 840.427. O boletim aponta, ainda, que 64.597 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até a manhã de hoje, 666.669 mineiros já receberam a primeira dose do imunizante contra a doença. Deste grupo, 320.567 receberam a segunda aplicação, segundo dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram imunizados 447.141 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 28.495 idosos que estão em asilos, 3.334 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.146 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 252.497 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 19.911 em idosos, 2.268 em deficientes e 5.097 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.813.780 imunizantes, sendo 1.318.240 já distribuídos aos municípios.

O levantamento atual também informou que, até o momento, 82.909 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 31.374 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 72.038 receberam a primeira dose e 8.450, a segunda. Outros 25.605 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

