Um ano após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) terminou o termo de referência que vai nortear as obras para descaracterização das 43 barragens alteadas pelo método a montante em Minas.

O documento, elaborado por 19 especialista, está sendo enviado às mineradoras, de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. As empresas terão 60 dias, a partir do recebimento da notificação, para enviar seus projetos seguindo as orientações do documento. As empresas terão três anos para fazer a descaracterização.

O documento exige que todas as barragens alteadas pelo método de montante devem ser drenadas e mantidas sem acúmulo permanente de água após os trabalhos de descaracterização. O termo traz, ainda, orientações específicas para as obras para monitoramento das estruturas.

O termo de referência requer também a consolidação de informações e estudos existentes sobre as barragens e o diagnóstico das estruturas. Há definições diferentes de projetos de encerramento conforme o nível de alerta – 1, 2 ou 3, de acordo com o risco de rompimento.

