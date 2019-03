Apesar de a Defesa Civil de Minas Gerais ter confessado que houve falhas a serem consertadas no primeiro simulado de rompimento de barragem, com a evacuação das pessoas da área de risco secundário sendo concluída em 32 minutos, nessa segunda-feira (25), em Barão de Cocais, na região Central do Estado, nesta terça-feira (26) diversos moradores que participaram do treinamento foram às redes sociais questionar a efetividade do simulado.

Na página oficial da prefeitura da cidade no Facebook, uma publicação sobre a simulação pedia a opinião dos moradores. Imediatamente passaram a surgir cidadãos revoltados e descrentes sobre o que foi promovido. "Está tudo muito bonito, na teoria. Mas, na prática, não funcionou e não vai funcionar. Eles já pararam pra pensar que a nossa rotina normal continua? Que todo esse planejamento está sendo feito em cima da hipótese que as pessoas estarão em casa, esperando a sirene tocar e prontas pra sair correndo com a malinha? Já pararam pra pensar quantas pessoas estarão no centro comercial da cidade, dentro de supermercados? Uma coisa é evacuar e treinar quem mora no centro, outra coisa é contar com o pânico de quem mora, quem trabalha, quem tá fazendo compra, quem tá longe de casa, quem tá de carro na rua", apontou uma moradora.

Um outro morador do município apontou que a irmã, que vive dentro da área de risco, estava em um local onde havia um funcionário da Vale e que ninguém ouviu a sirena, sendo que somente depois de 50 minutos do início do simulado a familiar dele se deslocou para o ponto de encontro. "Chegando lá eles foram conversar com uma funcionária da Vale sobre o ocorrido e a mesma, com bastante rispidez, disse que não tinha problema já que a maioria do povo já tinha conseguido ouvir a sirene. Minha crítica fica à prefeitura, à Vale e à Defesa Civil, que juntos montaram o esquema para morrer o menor número de pessoas, e não para salvar todos", apontou.

Ainda na rede social da prefeitura, uma pessoa afirmou que o simulado só foi um sucesso por ter sido programado. "Muitos se deslocaram mesmo sem ouvir a sirene. Esse simulado deveria ser em um horário surpresa. Aí sim teria como fazer uma análise justa", argumentou. "Eu não consegui entender como concluíram que gastou 32 minutos, sendo que eu e minha rua inteira só chegamos depois de 1h, pois ficamos esperando mais de 40 minutos ouvir alguma sirene e, mesmo assim, não ouvimos nada", completou outra internauta.

A reportagem do Hoje em Dia tentou contato por telefone com o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador da Defesa Civil Estadual, e, também, com o prefeito do município, Décio Geraldo dos Santos (PV), porém, nenhum dos dois foi encontrado para comentar sobre as reclamações da população.

Entretando, a assessoria de imprensa da Defesa Civil Estadual se posicionou informando que os 32 minutos divulgados pelo órgão são relativos à saída de todas as pessoas da zona da mancha de inundação (área onde a lama deverá atingir). Portanto, algumas pessoas que vivem mais distantes, podem ter demorado mais tempo para chegar ao ponto de encontro, mas em menos de 32 minutos já haviam saído da mancha.

Problemas

Após o fim da simulação, o tenente-coronel Godinho concedeu entrevista para fazer um balanço deste primeiro treinamento. Ele admitiu que alguns problemas foram registrados, principalmente com relação aos carros de som que avisaram sobre a evacuação. “Em dois bairros da cidade os moradores reclamaram que o som dos carros estava muito baixo e temos que ampliar esse som”, enfatizou Godinho.

Segundo ele, o simulado envolveu 3.626 pessoas que poderiam ser atingidas em caso do rompimento da barragem Sul Superior, na mina Gongo Soco. O simulado ocorreu três dias após as sirenes tocarem na cidade após a estrutura passar para o nível 3, que é de alerta máximo para risco de rompimento.

Conforme a Defesa Civil, 652 pessoas trabalharam diretamente no simulado desta segunda, que envolveu ainda 24 viaturas da PM e oito do Corpo de Bombeiros, 10 ambulâncias, duas aeronaves, 21 profissionais de psicologia e 14 de veterinária e de biologia. A MG-129 precisou ficar interditada para que nenhum veículo entrasse na cidade.

Apesar do aparente sucesso, 26 pessoas acabaram precisando de serem atendidas na área de saúde dos pontos de encontro definidos no simulado. Ao longo da atividade, três pessoas ainda precisaram ser encaminhadas para hospitais, uma por hipoglicemia, outra por mal súbito e uma terceira por queda de motocicleta.

