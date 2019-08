Um preso do regime semiaberto foi assassinado e outro ficou ferido, ao serem atingidos por tiros na manhã deste sábado (24), na saída do presídio de Congonhas, município na região Central de Minas Gerais, a 90km de Belo Horizonte. Um deles, de 35 anos, morreu com os disparos e o outro foi alvejado na perna e levado por ambulância do Samu para um hospital da cidade. Os dois eram albergados do presídio, ou seja, cumpriam pena ao dormir lá à noite e saíam de manhã.

Segundo informações da Polícia Militar, as duas vítimas saíam do presídio, que fica no bairro Praia, pouco antes das 6 horas da manhã, quando um outro homem saiu atrás de um ônibus e começou a atirar neles. Ainda não há nenhum suspeito do crime.

