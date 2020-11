Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas depois que uma van bateu na traseira de cum caminhão no km 640 da BR-135, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite de sábado (31).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da van ficou preso às ferragens e morreu no local. Um passageiro e a esposa do motorista tiveram ferimentos graves e foram levados para o pronto-socorro do hospital da Universidade Federal de Uberlândia.

Outras três pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram levadas para unidades municipais de atendimento médico. No total, havia nove pessoas na van. O motorista da carreta nada sofreu.

A van saía de Goiânia em direção a São Paulo. Não há ainda informações concretas sobre o que teria causado o acidente, mas há uma hipótese de que o motorista da van tenha dormido ao volante.