Um idoso de 85 anos morreu em um engavetamento envolvendo cinco veículos na noite de domingo (21) na MG-10, altura do bairro Serra Verde, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ao todo, três vítimas ficaram presas às ferragens e duas delas foram socorridas com vida. Outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram aos militares que dois cavalos teriam atravessado a pista, fazendo com que um dos automóveis freasse bruscamente. Uma caminhonete, conduzida por um adolescente de 17 anos, e que que vinha logo atrás, não conseguiu parar e colidiu na traseira de um dos carros, arrastando os veículos e causando o acidente. Segundo informou a Polícia Militar (PM), o adolescente fugiu do local e não foi encontrado.

As duas vítimas que ficaram presas às ferragens foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao Hospital João XXIII pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo o Corpo de Bombeiros, elas apresentavam politraumatismo.

As outras vítimas com ferimentos leves foram levadas ao Hospital Risoleta Neves. Entre elas, uma criança de sete anos.

