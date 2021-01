Uma semana após ter sido demitida da Globo Minas, a ex-apresentadora Carina Pereira, afirmou, nessa terça-feira (13), que sofreu assédio moral da chefia da TV durante período em que esteve na emissora.

Em relato publicado nas redes sociais, Carina declarou que denunciou o fato ao setor de recursos humanos e de compliance da empresa, mas não obteve nenhum resultado.

Segundo ela, que foi desligada no último dia 5, um dos chefes da emissora tinha tratamento diferenciado com a repórter e, por vezes, insinuava que ela havia conseguindo realizar reportagens exclusivas com jogadores de futebol porque "é mulher".

"Ele dizia: 'Ah, a Carina consegue essa exclusiva porque é mulher, tem o que você não tem, oferece o que você não oferece...'. Quando era colega, eu retrucava, mas quando era o chefe, não, porque era alguém que eu admirava. E as coisas foram piorando", disse.

A jornalista afirmou que denunciou o fato. "O que ele fazia comigo, ele fazia com outros colegas. A gente resolveu denunciar. Primeiro, a gente foi no RH. Não resolveu muito. Depois a gente fez uma denúncia na ouvidoria da empresa. Fui mudada de horário, de função. Para mim, as coisas pioraram. Eu era a única mulher dessa galera que denunciou e sinto que fui a única prejudicada", completou.

O nome do suposto abusador não foi citado por Carina. O relato completo pode ser visto abaixo:

A reportagem entrou em contato com a Globo e aguarda um posicionamento sobre o caso.

