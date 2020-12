Uma semana após a queda de um ônibus de turismo de um viaduto da BR-381, em João Monlevade, na região Central de Minas, sete passageiros permanecem internados. No acidente ocorrido no dia 4 de dezembro, 19 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas.

Três pacientes que estavam no Hospital Santa Margarida tiveram alta médica nesta sexta-feira (11). Na instituição, que fica na cidade onde aconteceu o acidente, quatro passageiros permanecem internados, sendo três homens e uma mulher.

Em Belo Horizonte, os três feridos com maior gravidade permanecem internados no hospital João XXIII. De acordo com boletim divulgado na tarde desta sexta pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), um menino de 10 anos está na UTI pediátrica em estado grave, mas apresenta melhoras.

Um homem de 33 anos ainda está no CTI, em estado grave, porém estável, enquanto a filha dele, uma menina de 7 anos, passa bem depois de uma cirurgia no tornozelo.