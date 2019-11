Prepare a garrafa d'água e o umidificador de ar! A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, na manhã desta segunda-feira (11), um alerta para a baixa umidade relativa mínima do ar, que estará abaixo dos 30% durante a tarde. A segunda também será de muito calor.

De acordo com o órgão, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 20°C e a máxima estimada é de 34°C.

O alerta de baixa umidade é válido até as 18h desta segunda-feira. Veja algumas recomendações da Defesa Civil:

- Hidrate-se durante o dia;⠀

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;⠀

- Evite frituras;⠀

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;⠀

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;⠀

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).