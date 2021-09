O dia mais quente do ano em Belo Horizonte, com termômetros marcando 36,1ºC, foi acompanhado pela baixa umidade relativa do ar, que atingiu 13% no início da tarde desta quarta-feira (15), entre 14h e 15h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, a variação da temperatura durante o dia e o clima seco são características similares às regiões desérticas. A falta de chuva, que deve seguir pelo menos até o fim de semana, agrava ainda mais a situação.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade fique entre 50% e 80%. Números abaixo disso são prejudiciais para a saúde, podendo causar desconforto nos olhos, boca e nariz, ressecamento da pele e dores de cabeça.

Previsão para os próximos dias

Comum nesta época do ano, o calor intenso e a redução da umidade são consequência de uma massa de ar quente. Na capital mineira, o tempo seco segue nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar tende a ficar abaixo de 30%. Já as temperaturas podem cair um pouco até sábado (18), voltando a subir apenas no domingo (19). Veja aqui a previsão.

Alerta

Diante deste cenário, a Defesa Civil da capital mineira emitiu um alerta aos moradores de BH, válido até às 18h de segunda-feira (20). Veja as recomendações:

Hidrate-se durante o dia⠀

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas⠀

Evite frituras⠀

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água⠀

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas⠀

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante⠀

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)

