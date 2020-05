Cento e setenta e dois trabalhadores de uma empresa agrícola chinesa localizada em Unaí, no Triângulo Mineiro, estão sendo monitorados após diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Os resultados vieram à tona após testagem em massa realizada pela empresa. Até que deixem a cidade, uma vez que foram contratados em regime temporário, os pacientes terão que cumprir medidas rigorosas para garantir a segurança dos demais moradores.

Dentre as determinações estabelecidas em decreto municipal está a restrição da circulação dos funcionários no municípo. "Essas pessoas obedecerão ao distanciamento. Não virão mais a agência de banco para receber. E terão um serviço de segurança na hospedaria. Serão controladas, monitoradas por empresa de segurança. Vão sair da hospedaria, entrar o ônibus, fazer o trabalho delas, voltar e não vão sair mais", detalhou o prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho, reforçando que as medidas foram acordadas com a empresa.

Para ajudar a conter a disseminação do novo coronavírus na cidade, a Prefeitura de Unaí implantou barreiras sanitárias na cidade. As estruturas funcionam 12 horas por dia durante toda a semana. O objetivo é monitorar pessoas que chegam no município a partir de quatro entrada - Paracatu, Brasilia, Arinos/Buritis e Boa vista.

Blitze sanitárias monitoram pessoas que chegam na cidade a partir de quatro entradas

Os 172 profissionais doentes correspondem a 84% do total de casos confirmados de Covid-19 no município - 203, até a última sexta-feira (29), data em que o boletim oficial foi divulgado. Está prevista a divulgação de um novo balanço epidemiológico na próxima segunda-feira (1º).

Posicionamentos

A LongPing High-Tech, empresa onde os profissionais atuam, informou que um funcionário apresentou sintomas da Covid-19, tendo motivado o teste em massa feito em 250 profissionais. Dentre os testados estão contratados, terceirizados e funcionários do hotel onde os trabalhadores se hospedam. Confira a nota da empresa no fim da matéria.

A Prefeitura de Unaí, por sua vez, por meio de vídeo gravado pelo prefeito, tranquilizou os moradores do município, reforçando que não há possibilidade de que seja decretado lockdown em função do ocorrido. "Não há motivos para isso", resumiu José Gomes Branquinho.

O que diz a LongPing High-Tech:

“A LongPing High-Tech esclarece que sempre cumpriu com todos os termos dos decretos municipais aplicáveis a suas atividades e que não mede esforços para preservar a saúde de seus funcionários e da população de Unaí e região.

Mesmo tomando as devidas precauções e adotando todas as medidas recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), um funcionário apresentou sintomas da Covid-19, fato que motivou a empresa a realizar mais de 250 testes, incluindo contratados, terceirizados e funcionários do hotel onde os trabalhadores se hospedam.

Todos os trabalhadores do hotel e terceiros testaram negativo. Os funcionários da empresa que indicaram Covid-19 ativa foram imediatamente isolados e permanecem em quarentena, conforme recomendação médica e da OMS.

Os resultados foram informados às autoridades sanitárias para as devidas providências e orientações e a empresa está trabalhando em parceria com as autoridades do município.

Todos os indivíduos que apresentaram teste positivo passam bem, estão assintomáticos e com evolução favorável da doença, não sendo necessário até o momento internação hospitalar.

A LongPing esclarece ainda que não é possível determinar qual a origem da contaminação, uma vez que os trabalhadores estão na região pelo menos desde o início de abril quando já havia um estágio de transmissão comunitária do novo coronavírus.

A empresa ressalta seu compromisso com a cadeia de abastecimento de alimentos, considerada atividade essencial, e de relevante importância econômica para a cidade e região, gerando riqueza e renda e movimentando uma rede de fornecedores que inclui toda produção agrícola, hospedagem, alimentação, serviços de saúde e transporte, entre outros.

Diante de todo o exposto, a LongPing High-Tech ressalta ainda o esforço humano que têm sido despendido para preservar a saúde de seus funcionários e evitar eventual sobrecarga do serviço de saúde pública de Unaí.

As ações que vem sendo tomadas desde o início dos trabalhos da cidade incluem:

- Equipe de saúde dedicada aos funcionários 24 horas por dia;

- Contratação de serviço privado de saúde para suporte emergencial, internação e tratamento de terapia intensiva para os funcionários, caso necessário;

- Contratação de serviço privado de ambulância disponível 24 horas por dia;

- Distribuição e orientação para uso de máscaras e álcool em gel 70%;

- Uso obrigatório de máscaras;

- Avaliação clínica diária das condições de saúde dos funcionários;

- Rotina diária de trabalho limitada a saída do hotel – trabalho no campo – retorno ao hotel;

- Orientação para que os funcionários evitem circular e criar aglomerações na cidade e nos hotéis;

- Reserva de quartos destinados exclusivamente para isolamento de casos suspeitos ao indício de qualquer sintoma.”

O que diz a Prefeitura de Unaí: