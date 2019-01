O novo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que estuda implantar um terceiro turno em unidades de saúde que atualmente funcionam das 7h às 11h e das 13h às 17h. O objetivo é reestruturar a atenção à saúde básica no país.



Para a medida ser colocada em prática, segundo o ministro, é necessário observar as peculiaridades de cada região brasileira, uma vez que não se deve implementar ações iguais para todos os locais. “São diferentes ‘Brasis’.



Não adianta uma receita de bolo para esse país inteiro”. Mandetta frisou que, com a ampliação do horário de atendimento, será possível abranger pessoas que saem de casa muito cedo para trabalhar e só voltam à noite.



Durante a posse, o novo chefe da pasta confirmou que pretende revisar o Programa Mais Médicos e rebateu a afirmação de que faltam profissionais no Brasil.