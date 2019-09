A Prefeitura de Nova Lima inaugura, na manhã deste domingo (22), a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Chácara Bom Retiro. De acordo com a administração municipal, além da comunidade local, a unidade irá atender a quem mora em bairros vizinhos, como Oswaldo Barbosa Pena II, Vila do Ouro e Veredas das Gerais.

A UBS contará com uma equipe de saúde da família e a intenção é desafogar a demanda reprimida na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Caic no que se refere ao agendamento de consultas médicas e de enfermagem, que hoje ocorre em até 15 dias na maior parte da cidade.

Além de três consultórios, a UBS terá sala de acolhimento, curativos, vacinas, procedimentos e multidisciplinar. Cerca de 20 profissionais atuarão na unidade, dentre eles médico generalista, enfermeiro, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, auxiliares administrativos e de serviços gerais, ginecologista, pediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional, educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social e psicólogo.

A UBS do Chácara Bom Retiro funcionará das 7h às 17h, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras; às quartas-feiras, o atendimento ocorrerá das 11h às 20h. Ela está localizada na rua Geraldo Ferreira das Mercês, 195.