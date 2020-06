Ambulâncias de resgate do Corpo de Bombeiros de Minas podem ser usadas para transportar pacientes com Covid-19 entre cidades pequenas e municípios com hospitais equipados com leitos de terapia intensiva. A informação foi dada pelo governador Romeu Zema durante entrevista à Band News TV, na tarde desta quinta-feira (25).

“As cidades pequenas não têm grandes unidades hospitalares, normalmente não tem UTI, e qualquer tratamento mais complexo envolve transporte do paciente, isso já é prática no Estado. Mas estamos fortalecendo esse sistema de transporte, para fazer face a um eventual aumento de demanda de pacientes com Covid. Então todas ambulâncias, inclusive do Corpo de Bombeiros, que fazem resgate, poderão vir a ser utilizadas, se for necessário”, afirmou o governador.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que já vem disponibilizando suas unidades de resgate para transporte de paciente confirmado e suspeito de Covid-19, reforçando o trabalho inter-hospitalar, caso haja uma sobrecarga de demanda de transporte de paciente suspeito ou confirmado com o novo coronavírus.

Segundo a corporação, já foram feitos 450 atendimentos de casos relacionados à doença, sendo a maioria dos atendimentos prestados na região Oeste e Noroeste do Estado.

“Foi criado um protocolo próprio para esse tipo de transporte prevendo orientações quanto: ao uso de EPI específico, medidas necessárias a serem adotadas para cada fase do atendimento operacional, orientações gerais para a tropa sobre cuidados para evitar a contaminação e disseminação da Covid-19, por exemplo”, informou o Corpo de Bombeiros.

Estresse

Zema disse ainda que a rede de saúde do Estado deve sofrer um grande estresse nos próximos 15 ou 20 dias, já que um pico da epidemia em Minas é previsto para o dia 15 de julho. Neste momento, mais de 90% dos leitos de UTI do Estado já estão ocupados.

“Minas tem tido um desempenho exemplar, mas isso tem provocado um relaxamento da população. Tivemos relatos de festas juninas, churrascos, de outros eventos com aglomeração, mas estamos alertando a população: o jogo não acabou”, afirmou o governador. “O Estado tem feito tudo que está ao seu alcance, mas se a população não tiver consciência, os nossos esforços podem não ser suficientes”.

Assim como na live do dia anterior, Zema disse que as cidades de Uberlândia, Araxá e Patos de Minas tiveram de fechar boa parte do comércio para conter a propagação do vírus. Em entrevista à Band News, ele disse que também preocupam os cenários da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Vale do Aço, mas que o Estado tem trabalhado para ampliar as vagas de UTI em todas as regiões.