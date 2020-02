Mais um bloco de rua em Belo Horizonte aproveitou a presença de milhares de foliões para divulgação de ideologia política. O Unidos do Barro Preto estampou no trio elétrico a frase "Lula livre". A mensagem foi pintada num adereço em forma de caveira de cabeça de gado.

Bloco resgata a história do bairro ao incentivar a bateria e foliões a esparramarem barro pelo corpo

Durante o cortejo, nesta segunda-feira, foliões gritaram, em coro, "Fora, Zema". Ao presidente da República, a crítica foi maior: "Ai ai ai, Bolsonaro é o 'ca...'".

Fundado em 2011, o bloco resgata a história do bairro ao incentivar a bateria e foliões a esparramarem barro pelo corpo. No início do século passado, o Barro Preto, hoje um tradicional polo de moda, era conhecido por ser uma região cujo solo oferecia uma argila escura usada em construção de casebres.

Por isso, baldes com barro foram estrategicamente colocados ao longo do cortejo. O advogado Felipe Gontijo, a bióloga Nathalia Araújo e a bancária Daniela Martins caíram na brincadeira e lambuzaram o corpo.

"É o quinto ano consecutivo que saio no bloco. Além de morar no bairro, a alegria e a festa do Unidos do Barro Preto são de tirar o chapéu", disse o o rapaz.

