A Unimed-BH abriu processo seletivo para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, serão 60 vagas para contratação imediata. Com o aumento da demanda em função da pandemia do novo coronavírus, o objetivo da empresa é reforçar as equipes de assistência à saúde nas unidades da rede própria da Cooperativa em Belo Horizonte, além de Contagem e Betim, na Grande BH.



Os salários não foram divulgados. Todo o processo seletivo será virtual, com entrevistas por vídeo e telefone. O treinamento de integração também será feito a distância.



Para participar da seleção, os interessados devem acessar o site unimedbh.com.br e se cadastrar na seção Trabalhe Conosco, que fica no rodapé da página inicial.