A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) abriu 39 vagas para cargos técnico-administrativos da Educação. Os aprovados no concurso poderão ser lotados em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas, ou em outra cidade que a universidade instale mais alguma unidade. Os salários vão até R$ 4.180,66.

A maioria das vagas (35) são para o cargo de assistente em administração. As demais são para técnico em contabilidade, técnico em estatística, tradutor e intérprete de linguagens de sinais e administrador.

Para o cargo de assistente em administração, as inscrições vão do dia 2 ao dia 17 de janeiro. Para os outros cargos, o prazo é do dia 2 de fevereiro até o dia 17 do mesmo mês. O valor da inscrição é de R$ 73 para os cargos de nível D e R$ 125 para os cargos de nível E.

Os editais foram abertos nessa segunda-feira (17) e podem ser acessados na página da UFU.

