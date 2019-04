Universidades norte-americanas oferecem mentorias para mineiros sobre oportunidades de estudo no exterior durante a Feira EducationUSA, neste domingo (7), em Belo Horizonte. No evento, as instituições estarão à disposição dos visitantes com informações de cursos de graduação, pós-graduação, inglês intensivo, extensão e de curta duração nos EUA. A participação é gratuita mediante inscrição no site da EducationUSA.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Missão dos Estados Unidos no Brasil e o programa Education USA, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e atenderá outras seis cidades no país. O objetivo é trazer informações sobre o processo de admissão nas instituições.

Durante a feira, os interessados poderão esclarecer dúvidas sobre processos e requisitos de entrada, financiamento e bolsas de estudos com os representantes responsáveis pela admissão de alunos em cada instituição.

Haverá, também, palestras sobre o sistema educacional dos EUA, auxílio financeiro, exames exigidos para ingressar nas instituições e procedimentos para a obtenção de visto de estudante.

Dentre as 15 participantes na capital, estarão as instituições UC San Diego, University of Lowa e Savannah College of Art and Design.

Para mais informações sobre a Feira EducationUSA, entre em contato pelo e-mail: roadshowbrazil@educationusa.org.br.

SERVIÇO:

Belo Horizonte: 14 universidades norte-americanas e representantes do Consulado dos EUA

Local: Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel – Avenida do Contorno, 7315 – Lourdes

Data: 7 de abril

Horário: 15h00 às 20h00

* Colaborou Amanda Souza sob supervisão de Flávia Ivo

