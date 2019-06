Tudo começou quando um ursinho de pelúcia, sujo e sem nariz, foi esquecido em uma sorveteria do bairro Guarani, na região Norte de Belo Horizonte, no dia 12 de março. No dia seguinte, a sorveteria divulgou as imagens do bichinho nas redes sociais para tentar encontrar a criança que o perdeu. Mas com o passar dos dias, e sem sinal do dono do ursinho, a odisseia de Teobaldo - nome dado ao brinquedo - foi ganhando novos capítulos.

A presença do ursinho na loja acabou rendendo 1.200 novos seguidores no Instagram da sorveteria Doce Cascão, o que representa 20% da audiência total da marca, e cerca de 60 mil pessoas alcançadas.

"Decidimos anunciar no Instagram o ursinho perdido para ver se a mãe ou a criança que o perdeu nos seguia e, então, poderia ver que o brinquedo estava lá. Mas isso acabou dando muito retorno, foi super divertido porque os clientes começaram a dar print na nossa divulgação e postar em suas redes sociais. Ou seja, uma procura genuína acabou virou uma plataforma de relacionamento com os clientes", conta Fernando Santana, sócio da agência de comunicação e publicidade Quincas, que atende à marca Doce Cascão.

Mas se as buscas e brincadeiras com o ursinho apelidado de Téo geravam muito engajamento para a marca, a busca pela criança que perdeu o brinquedo continuava sem resultados. Em uma última tentativa de unir Téo ao seu dono ou sua dona, a empresa decidiu imprimir 5 mil panfletos ao estilo "Procura-se" e espalhar pelo bairro.

Prestes a completar três meses de buscas, a criança continua "desaparecida", mas pelo menos, o ursinho conquistou um novo lar. Ele será incorporado à marca, como uma espécie de mascote.

"Tivemos um engajamento no Instagram que nos deixou surpreso. Era muita gente vendo os nossos stories, as nossas postagens, e recebemos muitas mensagens também perguntando onde fica a sorveteria. Vamos incorporar o Téo à comunicação da marca e, claro, esperamos que a criança apareça algum dia", conta.

'Teobaldo Tour'



Com o sucesso do ursinho, as gestões das outras lojas da marca passaram a reivindicá-lo também. Segundo Fernando Santana, muita gente ia à sorveteria no bairro Guarani para tirar foto com o brinquedo. Para resolver este problema sem destituir o Téo do lugar que o acolheu primeiro, a agência de comunicação e a Doce Cascão decidiram levar o ursinho para uma 'turnê' pelas outras lojas.

Além da unidade no Guarani, a sorveteria conta com outras duas lojas, uma no bairro Rio Branco, em Venda Nova, e outra em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. E aproveitando a fase de boa audiência da marca, há ainda a previsão de inaugurar uma quarta loja este ano. Para acompanhar a turnê de Teobaldo basta seguir a sorveteria no Instagram: @docecascao.

