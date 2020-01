Duas comportas da Usina Hidrelétrica de Aimorés foram abertas na manhã desta terça-feira (28), mas a grande inundação aguardada pelos moradores da cidade do Vale do Rio Doce ainda não aconteceu. De qualquer forma, os moradores permanecem em alerta para um transbordamento do rio Doce, que pode atingir a região central da cidade.

Dois bairros de Aimorés já foram atingidos por inundação nesta segunda-feira (27) – Santo Antônio do Rio Doce e Barra do Manhuaçu – e 1.200 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A Defesa Civil do município está nas duas localidades para acompanhar a situação.

A Prefeitura de Aimorés mudou o horário de funcionamento nesta terça-feira, liberando os servidores às 13h, por conta da previsão de enchente. Já a associação comercial recomendou aos comerciantes que coloquem os estoques em lugares altos e seguros.

Além do rio Doce, a cidade de 25 mil habitantes é banhada pelos rios Manhuaçu e Capim.

