Acupuntura, aplicação de laser e LED, quiropraxia e nutrição. Parecem técnicas usadas exclusivamente em humanos, mas não somente. Elas também ajudam no bem-estar animal. Esses e outros assuntos fazem parte do I Simpósio de Medicina Veterinária Integrativa, que será realizado pelas Faculdades Kennedy, de forma on-line e gratuita, entre os dias 29 e 31 de março.

De acordo com Nayara Belo, organizadora do evento e professora do curso de Medicina Veterinária da Kennedy, o objetivo do seminário é oferecer aos universitários da instituição e de outras faculdades, além da comunidade em geral, o conhecimento de uma área da Veterinária que, em geral, não é aprofundada nos cursos de graduação.

"A Medicina Veterinária Integrativa tem um olhar diferente, mais voltado para o indivíduo, com tratamentos bem individualizados. Na Medicina Veterinária tradicional, o foco está no tratamento da doença em si", explicou Belo, que acredita nas duas formas de tratamento em conjunto como o ideal para os animais. "O objetivo não é desvalorizar a Medicina Veterinária tradicional, e sim integrá-la", completou.

Mais detalhes do evento podem ser vistos aqui

Para a coordenadora do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Kennedy, Raquel Santos, o simpósio é uma oportunidade fundamental de atualização dos estudantes em uma área em crescente demanda nos últimos tempos. "As discussões enriquecem muito a formação dos alunos. É uma chance de conhecerem novas técnicas para tratamento dos animais domésticos e também de produção", informou.



Entre essas novas técnicas, um exemplo é a aplicação integrada da acupuntura - área da medicina chinesa em que agulhas são inseridas no corpo do paciente - em cães com problemas de locomoção ou alguma paralisia, com resultados promissores.

Outra forma de auxílio é a quiropraxia em equinos, técnica da medicina alternativa que ajuda no diagnóstico e tratamento de condições do sistema músculo-esquelético, principalmente da coluna vertebral. "São assuntos que a gente escuta falar sobre o uso em humanos com sucesso, mas que também são eficazes e benéficos para os animais", afirmou Nayara Belo.

Acupuntura é uma das técnicas da Medicina Veterinária Integrativa

Além desses temas, serão tratados o uso terapêutico de laser e luz LED, para o tratamento de feridas; a ozonioterapia, em que o ozônio é aplicado para tratar infecções em cães e equinos; e a alimentação natural.

"A nutrição vem sendo bastante buscada por tutores que querem uma melhor alimentação ao animal do que apenas a ração. Ao veterinário, cada vez mais está sendo exigido o conhecimento disso", afirmou a professora.

Participantes

O simpósio contará com participações de especialistas nas áreas de discussão. Veja abaixo (em ordem alfabética):

Cristina Elillo é Médica Veterinária (Unipinhal) e pós-graduada em Acupuntura (Qualittas). Tem pós em Dietoterapia Chinesa (IMAN BH); e pós em Fitoterapia Chinesa (EBRAMEC);



Fabiola Farinelli é Médica Veterinária (PUC) e mestre em Zootecnia (UFMG). Tem residência em Clínica Médica de Equinos pela UFMG. É especialista em Fisioterapia e Ortopedia Veterinária pela Universidade Paulista, formação em Quiropraxia Veterinária pelo Instituto Brasileiro de Reabilitação Animal;



Karina Roque Silva é Médica Veterinária (UFMG), mestre em Ciência Animal, com ênfase em metabolismo e nutrição clínica em animais de companhia. Tem residência I e II em clínica médica de animais de companhia. É co-fundadora da Bem Nutrir Nutrologia Veterinária;



Lucas Sousa é gerente científico da ECCO FIBRAS e ECCO VET. Ele é especialista em Equipamentos Eletromédicos;



Marianne Camargos é Médica Veterinária (UFV), mestre em Biotecnologia animal, pós-graduada em acupuntura veterinária e medicina veterinária chinesa pelo instituto Bioethicus. Tem pós em tratamento da dor e cuidados paliativos pela PAV/SP; Fitoterapia e Dietoterapia pelo instituto Bioethicus. Ela é membro da Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária - ABRAVET;



Thamiris Lara é pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Equinos; e em Ortopedia de Equinos, ambos pelo IBVET. É certificada em Fisioterapia Equina pelo Espaço Equus, certificada em Ozonioterapia Veterinária pelo Instituto Bioethicus. É proprietária da clínica e centro de Fisioterapia e Reabilitação Equina Equus Vet Medicina e Fisioterapia Equina.