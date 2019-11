Usuário de drogas cai em ribanceira de 100 metros e morre na Serra do Cipó

Um homem de 38 anos morreu após despencar e rolar em uma ribanceira com mais de 100 metros de altura. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (24), na Serra do Cipó, no município de Santana do Riacho, região Central de Minas. O rapaz, conforme o amigo dele, fazia consumo de drogas quando aconteceu o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1 hora da madrugada e, somente após mais de 8 horas de trabalho, conseguiu retirar o corpo da vítima. Como o local era de difícil acesso, os militares tiveram que utilizar técnicas e táticas especiais.

Após o resgate, a Polícia Militar ficou responsável pelo corpo, até a chegada do rabecão. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Resgate da vítima durou mais de 8 horas

Tombamento de carreta

Na região do Alto Paranaíba, os bombeiros resgataram um homem, de 25 anos, que se feriu após um acidente de trânsito. O rapaz estava na condução de uma carreta, que tombou na BR-452, próximo ao posto Caxuana, em Nova Ponte.

A vítima ficou presas às ferragens e foi retirada do veículo de carga sem fraturas. O caminhoneiro foi levado de helicóptero até um hospital da região.