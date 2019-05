Com a febre do patinete elétrico em Belo Horizonte e, consequentemente, o aumento no número de acidentes envolvendo o equipamento, ele também entrará na pauta do Maio Amarelo, campanha criada para conscientizar a população sobre acidentes e violência no tráfego por meio de blitze e ações educativas.

Por isso, nesta terça-feira (21), entre 8h30 e 14h, serão realizadas ações educativas voltadas para usuários de patinetes, ciclistas e motoristas que passarem pela região hospitalar da capital. A ação é realizada por meio de uma parceria entre a UFMG e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER/MG).

A área interna do campus Saúde da universidade será destinada a ciclistas e a usuários de patinetes. Além da blitz educativa, haverá ainda uma oficina prática de condução segura de bicicletas e patinetes elétricos, com orientações teóricas e práticas sobre usos de meios alternativos de locomoção. Interessados em participar da atividade prática receberão vouchers da Startup Yellow, parceira do evento. É necessário baixar o aplicativo da empresa no smartphone.

Já na avenida Alfredo Balena, uma blitz educativa irá abordar motoristas, motociclistas e pedestres.

“As unidades do campus Saúde são espaços de formação e construção de conhecimento e devem contribuir para um trânsito seguro. Com o surgimento de novas modalidades e ofertas de transportes, precisamos estimular a reflexão sobre as melhores formas de uso desses meios para evitar acidentes e preservar vidas", afirma o diretor da Faculdade de Medicina e presidente da Comissão Permanente do campus Saúde, Humberto José Alves.

De acordo com a coordenadora de Educação para o Trânsito do DEER-MG, Rosely Fantoni, o aumento do número de acidentes com usuários de patinetes elétricos e bicicletas tem preocupado. “Isso se deve, principalmente, a não utilização dos equipamentos de segurança, desconhecimento e desrespeito às regras de circulação e de convivência social num trânsito hostil às formas alternativas de se locomover”, alerta.

* Fonte: UFMG

Leia mais:

BHTrans vai abrir consulta pública sobre regulamentação de uso de patinete elétrico

Patinete elétrico: usuários experientes ensinam as 'manhas' para um deslocamento seguro; veja vídeo

BHTrans vai regulamentar patinete elétrico, que levou 74 para o HPS nos últimos quatro meses