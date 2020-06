Os beneficiários da assistência à saúde oferecida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) passam a contar, a partir desta segunda-feira (15), com o atendimento no Hospital Madre Teresa, instituição de saúde geral de alta complexidade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O hospital já está disponível para atendimento de consultas eletivas, internações clínicas e cirúrgicas, além de exames complementares e UTI adulto.

Segundo o presidente do Ipsemg, Marcus Vinicius de Souza, “o credenciamento é mais um fruto do empenho do governo de Minas em assegurar os recursos necessários à recomposição e expansão da rede de atendimento de saúde a todos os servidores públicos e seus dependentes, bem como aos pensionistas do Ipsemg, tanto na capital quanto no interior de Estado.”

Os usuários do instituto já contam com mais três unidades credenciadas em BH, que são o Lifecenter, o Hospital Evangélico e o Hospital Luxemburgo. Os dois últimos prestam serviço de pronto-atendimento adulto 24 horas. Além do Hospital Governador Israel Pinheiro, que presta atendimento de alta complexidade e pronto-socorro adulto e infantil. As obras para ampliação da capacidade de atendimento em leitos de CTI da unidade têm conclusão prevista para o mês de julho.

A lista da rede credenciada do Ipsemg pode ser consultada no site.