A Polícia Civil vai apurar as denúncias de espancamento contra um idoso, de 63 anos, em um prédio na rua da Bahia, no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (7). Câmeras do circuito-interno registraram o momento da agressão e as imagens podem ajudar nas investigações.



De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o idoso informou que administra o andar comercial, que pertence à mãe do homem de 36 anos que o agrediu. O suspeito teria chegado nervoso ao local e, dentro do elevador, com idoso, teria dito em tom de ameçada para o idoso não olhar pra ele.



Nas imagens, é possível ver o homem de 36 anos e o idoso já do lado de fora do elevador. O homem que carrega duas caixas parece discutir com o idoso. Depois ele coloca as caixas no chão e dá vários socos contra o idoso, que cai no chão. Em seguida, a vítima se levanta e o homem deixa o prédio.



Há registro ainda de que dentro do andar comercial o homem teria quebrado uma porta de vidro.



O caso foi encerrado na 4ª Delegacia da Polícia Civil. O idoso passou por atendimento médico.



