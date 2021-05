Um vídeo divulgado nas redes sociais pela equipe de fisioterapia do Hospital Maternidade São Lucas, em Extrema, no Sul de Minas, está emocionando a internet. Nele, profissionais de Saúde aparecem dando a notícia para uma paciente de Covid-19, intubada há 17 dias, que ela terá o tubo retirado da garganta.

Nas imagens, as fisioterapeutas aparecem no leito de terapia intensiva e, por meio de cartazes, avisam à senhora que ela será extubada. "Dona Prudência, agora são 11h do dia 17 de maio de 2021. A senhora está internada no Hospital São Lucas, de Extrema. Na vida, temos lutas e a luta pela vida é a maior delas. Parabéns, você está vencendo essa luta. A senhora está 17 dias entubada e hoje vamos tirar o tubo da sua garganta. Confie em nós, somente respire!".

No final do vídeo, as profissionais de saúde se emocionam e aplaudem a paciente.

Assistam:

