Um vídeo que mostra um homem dentro do capô de um carro em movimento viralizou nas redes sociais nessa quarta-feira (3). O caso inusitado foi registrado por policiais militares na avenida Cristiano Machado, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Nas imagens (confira o vídeo abaixo), é possível ver uma mulher dirigindo o automóvel, um Chevrolet Monza, enquanto o homem está dentro do capô, com a tampa abaixada e com apenas parte das pernas para o lado de fora.

Ao observar a situação, os policiais seguem o veículo e acionam o sinal sonoro da viatura para que a motorista pare. Toda a ação foi gravada. A via, apesar de movimentada durante o dia, aparentava estar tranquila no momento.

“É cada uma que vale por duas, viu. Essa eu tenho que filmar para guardar para os meus netos”, diz um dos policiais no momento da abordagem. Em seguida, ele pergunta à motorista o que estava acontecendo e ela ri. O homem sai do capô e começa a mexer no motor do carro.

O vídeo é editado e foi interrompido no momento da explicação da motorista. Por isso, não foi possível saber o real motivo do ocorrido. Ao fim das imagens, os militares se despedem da mulher, momento em que o homem volta para debaixo do capô e o carro retoma o deslocamento. “Falou gente, com Deus. Olha lá. Vai na fé, vai e não peques mais”, finalizou.

Palavra do especialista

"O Monza é um projeto do anos 1980, carro que utiliza carburador para alimentar o motor. Provavelmente, cabo que liga o pedal ao acionador da borboleta, que regula a entrada de ar, deve ter se partido. Assim, o cidadão se deitou sobre o cofre do motor para fazer a aceleração com a mão. No passado, era muito comum o cabo se partir e motorista amarrar um arame e acelerar com a mão para fora da janela".

Marcelo Ramos, jornalista especializado na cobertura do setor automotivo e editor do Caderno de Veículos do Hoje em Dia

O Hoje em Dia entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e aguarda um retorno sobre o andamento do registro e demais informações sobre o caso.

Leia mais:

Rodoanel, metrô e reformas de hospitais: veja como será utilizada a indenização da Vale

Confira o caminho feito pela vacina da Covid-19 até a chegada aos municípios mineiros

Dois suspeitos são indiciados por tentativa de homicídio contra investigador da Polícia Civil, em BH