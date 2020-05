Um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 20 hectares da mata do Parque Estadual Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (9). O total é equivalente a 20 campos de futebol. Não houve vítimas e nem risco às casas vizinhas, informou o Corpo de Bombeiros.

As chamas tiveram início em três locais da mata, por volta das 14h55, e assustaram vizinhos, que fizeram diversas chamadas aos Bombeiros. Segundo a corporação, foram necessários 7 mil litros de água para o combate às chamas. Além disso, 12 militares, seis brigadistas voluntários, dois funcionários do parque e quatro viaturas trabalharam cerca de duas horas e meia no local.

O parque

Localizado no bairro Serra Verde, com acesso pela MG-10, próximo à Cidade Administrativa do Estado, no sentido Aeroporto de Confins, o Parque Estadual Serra Verde, segundo o Instituto Estadual de Florestas (IEF), é de grande importância na conservação dos recursos naturais da região, servindo de refúgio e locais de alimentação e reprodução de espécies nativas.

Além disso, as nascentes existentes em sua área são fundamentais para a manutenção do sistema de lagoas que a região possui, além de fazer parte da cabeceira do Córrego Isidoro.