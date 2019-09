Um incêndio com causas ainda desconhecidas destruiu uma carreta Scania R420 em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (1º). O veículo estava carregado de bobinas de fibra ótica. O condutor não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combate ao fogo ocorreu no acostamento da BR-153, altura do km 119, próximo à Cidade do Prata, em Ituiutaba, e teve início com os trabalhos da concessionária Triunfo, que administra o trecho. Foram utilizados cerca de três mil litros d'água.

Durante o trabalho, a pista no sentido São Paulo precisou ficar interditada parcialmente. A interrupção do tráfego foi apoiada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).