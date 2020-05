Um incêndio de grandes proporções destrói parte da mata do Parque Estadual Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (9). Não há vítimas e, até o momento, não há riscos às casas vizinhas, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, três viaturas de combate a incêndios deslocam-se para o local nesta tarde. Os militares informaram que receberam diversas chamadas de moradores, relatando o episódio. O parque fica no bairro Serra Verde, com acesso pela MG-10, próximo à Cidade Administrativa do Estado, no sentido Aeroporto de Confins.

Ainda segundo os agentes, não há vítimas e, até o momento, não há risco para residências localizadas próximo à mata.

Aguarde mais informações.

O parque

De acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), o parque tem grande importância na conservação dos recursos naturais da região, servindo de refúgio e locais de alimentação e reprodução de espécies nativas. Além disso, as nascentes existentes em sua área são fundamentais para a manutenção do sistema de lagoas que a região possui, além de fazer parte da cabeceira do Córrego Isidoro.