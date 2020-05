Sinônimo de fé, cultura, arte, história. A Igreja São José, localizada no centro de Belo Horizonte, é um dos principais cartões postais da cidade. Mas, com as medidas de isolamento social em função do novo coronavírus, o templo precisou ser fechado em março. É a primeira vez que isso acontece desde a reinauguração há 120 anos.



“É uma fase difícil para todo mundo, principalmente porque a igreja é o povo. Este afastamento causa uma sensação de vazio muito grande. A gente tá tentando criar formas de amenizar a saudade, mas nunca é a mesma coisa”, destacou o vigário paroquial, padre Flávio Campos.

A igreja recebia, em média, dois mil fiéis por dia. Para tentar diminuir este “vazio”, o padre informou que as missas são transmitidas pela internet, no facebook da Igreja São José, de segunda a sábado, às 18h, e aos domingos, às 11h.



Outra forma de amenizar a saudade é um vídeo produzido pela Árvore Filmes, que exibe a riqueza do templo com diversos ângulos e atenção aos detalhes. Veja o vídeo:

Finalização das obras

Para que toda a restauração da Igreja Sâo José seja concluída, ainda é preciso finalizar as intervenções na área de acessibilidade e mais ações de prevenção e combate a incêndio. Por enquanto, as obras estão paradas, já que não há dinheiro para continuá-las.

A campanha “São José é 10”, realizada pela igreja, é a responsável pela arrecadação dos valores. Os frequentadores do templo colaboram, todo mês, com R$ 10 para manter as intervenções.



Foi com esta ajuda dos fiéis que as obras de restauração interna e externa da igreja foram concluídas em novembro de 2018. Foram arrecadados aproximadamente R$ 7 milhões para a realização da obra.



De acordo com o padre Flávio, sem a presença do público na igreja, a arrecadação caiu 90% e, por isso, a finalização de toda a intervenção está suspensa.



“Houve redução grande com o afastamento das pessoas. Há muitos idosos que não tem acesso fácil para depositar o valor na nossa conta bancária”, ressaltou.

​

Como doar



As doações podem ser feitas na secretaria da própria igreja, que voltou a funcionar na semana passada com as medidas de proteção à Covid-19. O horário de funcionamento é de 8h às 13h. Telefone: (31) 3273-2988.



Outra forma de participar da campanha “São José é 10” é através de depósito em conta bancária da paróquia:

Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte

Banco do Brasil

Agência: 1614-4

Conta:3623-4

CNPJ: 17.505.249/0156/98