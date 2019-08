Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante suspeito de ter ateado fogo no corpo de uma mulher na noite de domingo (11), na cidade de Ouro Fino, na região Sul de Minas. Imagens de um circuito de segurança registraram o momento em que um homem joga combustível na vítima e, em seguida, ateia fogo.



O vídeo mostra que a mulher caminhava na avenida Guarda-Mor Lustosa, no Centro do município, quando o suspeito se aproxima, com uma tocha de fogo nas mãos, e joga um líquido inflamável no corpo dela. Na cena seguinte é possível ver as chamas tomando conta do corpo da mulher. Ela corre com o corpo em chamas e é socorrida por uma pessoa que passava pelo local. As chamas são rapidamente extintas.



Atenção, as imagens são fortes:

De acordo com a PM, o suspeito e a vítima já se conheciam, e o crime teria motivação fútil. Os dois, que dormiam em um albergue da prefeitura, ficavam próximos dos semáforos da cidade fazendo malabares e pedindo dinheiro para os motoristas.



Depois do crime, o suspeito fugiu, mas foi encontrado próximo da rodoviária de Ouro Fino tentando fugir da cidade. Uma outra andarilha que estava com ele no momento do crime e da prisão também foi detida.



Já a mulher queimada foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Pouso Alegre. Ela teve queimaduras de 2º e 3º graus em aproximadamente 50% do corpo. O estado de saúde da vítima é estável.