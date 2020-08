O resgate de um búfalo que caiu dentro de um cisterna após "invadir" uma casa durou quase sete horas. A suspeita, no entanto, é que o animal estava espremido no reservatório desde a última quinta-feira (6). O caso aconteceu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o búfalo escapou de uma fazenda, no bairro Rosa Neves, e foi até o lote vizinho. Lá, despencou na fossa que estava coberta, mas que não suportou o peso do bicho. Uma criança que moradora no local viu que há três dias a cisterna estava destampada, mas somente neste domingo (9), por volta das 11h, os donos no imóvel encontraram o animal.

Os bombeiros, então, foram acionados e, no resgate, utilizaram uma retroescavadeira emprestada pela prefeitura da cidade. Além disso, um veterinário do município acompanhou a situação para intervir caso fosse necessário. O animal foi foi retirado do buraco por volta das 18h, quando foi entregue para os proprietários.

Veja fotos da ocorrência.