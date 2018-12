A Polícia Militar de Minas Gerais aguarda a liberação de um mandado de busca e apreensão para entrar na residência de uma mulher que foi filmada agredindo uma cadela, no bairro Providência, na região Norte de Belo Horizonte. A gravação teria sido feita nessa terça-feira de Natal (25).

Veja o vídeo aqui, em publicação no Facebook.

No vídeo, é possível ver uma mulher jogando água e agredindo o animal com uma sandália. De acordo com a estudante Lorena Duque, 18, que divulgou o registro feito por uma amiga, os maus-tratos acontecem há pelo menos um mês na casa.

No próprio dia da gravação, a amiga teria pedido à senhora para parar com o ato criminoso, mas a resposta foi negativa. "'A cachorra é minha. Você não tem nada a ver com isso'", reproduziu Lorena.

A gravação foi feita pela vizinha da agressora, mas só foi compartilhada e ganhou destaque após chegar às mãos de Duque, que se indignou com o caso e ligou para os órgãos de segurança pública.

A PM esteve no local por volta das 16h45 dessa terça para registrar o Boletim de Ocorrência, mas não foi autorizada pela mulher a entrar na casa. Segundo a corporação, a agressora parece viver em condições precárias, sozinha e sem energia elétrica. Há suspeitas de que ela seja portadora de doença mental.

Duque discorda. "Não acredito que seja. Ela conversa normalmente. Acho que ela tem alguns problemas e desconta na cachorra, à toa", disse. Lorena também informou à PM que não viu ferimentos no animal, mas que ouve com frequência os abusos.

Após ter a entrada negada no local, a PM solicitou o acompanhamento da assistência social e um mandado de busca e apreensão para entrada na casa.

Além disso, o caso foi encaminhado para o Ministério Público Estadual (MPE), para a Zoonoses da capital e para a Delegacia de Crimes contra a Fauna, da Polícia Civil.

Adoção

Segundo Duque, algumas pessoas já a comunicaram sobre o interesse que têm em adotar a cadela. A estudante aguarda a liberação do mandado para que o animal seja salvo.